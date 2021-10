Fabricantes europeias de carros querem mais fábricas no continente

Interior da fábrica da Autoeuropa. © Arquivo/Global Imagens

A indústria automóvel europeia tem de depender menos da Ásia para evitar uma nova crise de semicondutores. A associação europeia de fabricantes de automóveis (ACEA, na sigla original) defendeu, em carta enviada à Comissão Europeia, a construção de mais unidades de chips no continente, segundo informação divulgada nesta terça-feira pelo jornal Financial Times.

"Esta crise sem precedentes revelou quão inesperadamente vulnerável é a cadeia de fornecimento de semicondutores e quão urgentemente temos de minimizar a nossa dependência de mercados intercontinentais, especialmente da Ásia, para esses componentes essenciais", destacou o líder da ACEA, Oliver Zipse, citado pela mesma publicação.

A associação defende uma "iniciativa europeia conjunta" para criar mais fábricas de produção de semicondutores. Atualmente, o fornecimento destas peças na Europa está baseado em fábricas em Taiwan, China, Japão e Malásia, que têm sido afetadas pelas sucessivas restrições sanitárias da covid-19 e ainda pelo aumento da procura pelas fabricantes de smartphones e de tablets, que normalmente pagam mais.

Portugal também tem sofrido as consequências das falhas de semicondutores: exemplo disso são as sucessivas paragens de produção nas fábricas de automóveis - como a Autoeuropa e a Stellantis Mangualde -, além da dificuldade de as vendas de carros recuperarem para os níveis pré-pandemia. Devido à falta de oferta de unidades novas, os carros usados estão mais caros.