Fábricas de bicicletas querem captar refugiados da Ucrânia

As empresas fabricantes de bicicletas querem captar os refugiados provenientes da Ucrânia. A associação Abimota adiantou esta segunda-feira que está a trabalhar com os seus associados formas de fixar estas pessoas no mercado de trabalho como forma de resolver o problema de falta de mão-de-obra e de promover a responsabilidade social.

"Entendemos que devemos dar condições para que refugiados se instalem. Desta forma cumprimos dois objetivos fundamentais para nós: entendemos que é uma questão de responsabilidade social e ao cumprirmos este desígnio humanitário, estamos também a contribuir para a competitividade do setor", refere o secretário-geral da Abimota, Gil Nadais, citado em nota de imprensa.

A associação lembra que, "mesmo com os salários mais altos que o setor das duas rodas e mobilidade suave pratica, não temos mão-de-obra, qualificada ou não, suficiente para responder às necessidades que a produção impõem".

Por causa disso, estão em estudo, juntamente com os associados, "medidas para captar a fixação, com boas condições de trabalho, de populações que queiram encontrar em Portugal um porto seguro".

Portugal é há dois anos consecutivos o maior produtor de bicicletas da Europa.