Facebook irá pagar 104 milhões de euros de impostos em França

A filial francesa do Facebook estará prestes a enfrentar o pagamento de mais de cem milhões de euros de impostos ao fisco de França. A notícia é avançada pela revista Capital, que indica que o montante a pagar diz respeito às declarações de receita gerada no país entre 2009 e 2018.

À revista francesa, o Facebook confirmou “ter concluído um acordo com as autoridades fiscais, que abrange os anos de 2009 a 2018”.

Do montante de 104 milhões de euros, a Capital nota que pelo menos 22 milhões de euros são relativos a penalizações.

O fisco francês tem apertado o cerco às grandes tecnológicas, exigindo o pagamento de impostos sobre a receita gerada no país. No ano passado, foi a vez de a Apple regularizar as contas em França, através do pagamento de 500 milhões de euros pelos impostos em atraso ao longo dos últimos anos.

Também em 2019 a gigante da internet Google chegou a acordo com França: a tecnológica pagou 465 milhões de euros em impostos, além de uma multa de 500 milhões de euros. Na altura, a empresa afirmou em comunicado que, desta forma, “acabava com as divergências fiscais que tinha com França”.

França tem sido uma das vozes mais ouvidas sobre o tema dos impostos digitais. O país aprovou no final de 2019 um novo imposto sobre os serviços digitais no país, consequentemente afetando as tecnológicas dominantes no mercado. As empresas digitais que tenham uma faturação anual de mais de 750 milhões de euros por ano e que tenham pelo menos 25 milhões de euros gerados em França serão taxadas em 3% das receitas da operação francesa.

Já no início deste ano, França aceitou adiar a entrada em cena deste novo imposto, após uma forte contestação dos Estados Unidos.