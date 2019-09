Facebook cria óculos de realidade aumentada e está a mapear o mundo

O Facebook estar a criar óculos de realidade aumentada não é novidade. Contudo, para que isso aconteça, a rede social de Mark Zuckerberg está a iniciar um projeto para mapear a realidade da computação espacial, o Live Maps.

O anúncio foi feito por Andrew “Boz” Bosworth, vice-presidente de realidade aumentada e virtual, na conferência Oculus Connect, de acordo com o Cnet.

O Live Maps visa codificar vários níveis de dados onde dispositivos de realidade aumentada possam navegar. A ideia não é propriamente nova, já que o Magic Leap prometeu algo semelhante com o seu modelo “Magicverse” do mundo conectado. A Google está a mapear espaços internos e externos há anos. A Microsoft tem trabalhado em iniciativas parecidas e também a Apple tem explorado a realidade aumentada através do ARKit.

Atualmente, o Oculus está focado na realidade virtual como uma ponte para a realidade aumentada. Mas o Live Maps parece ser a infraestrutura que a realidade aumentada precisa.