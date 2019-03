Facebook explica o que motivou falha técnica de 14 horas

Durante as 14 horas da falha técnica, que teve um impacto global, afetando os produtos da família Facebook, a rede social apenas reconheceu os problemas e tranquilizava os utilizadores, referindo que não se tratava de um ataque DDoS.

Agora, através do Twitter, a rede social de Mark Zuckerberg explica que “já resolveram as questões e que os sistemas estão a recuperar”, explicando que a falha que deixou os serviços ‘fora do ar’, resulta de “uma mudança na configuração de servidores”.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019