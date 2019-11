Facebook lança guia do Porto feito por facebookianos da cidade

O Facebook acaba de lançar o Guia das Comunidades do Porto, uma viagem pela cidade à boleia de 22 comunidades facebookianas portuenses que selecionaram como e onde se perder na Invicta tradicional e trendy. O guia, que está disponível na internet e em postos de turismo do Porto, reúne dicas e recomendações dessas comunidades locais, que têm páginas a divulgar espaços e experiências ou dinamizam grupos que promovem a vida e a história portuense.

“O Porto é uma cidade num momento de particular ebulição, um ponto turístico aclamado pelo mundo fora e ao mesmo tempo, um espaço com uma complexa história social e urbana”, diz o Facebook, e o guia, defende, reflete esta dicotomia do dia-a-dia. O roteiro “pretende mostrar o Porto através desta experiência, dividido entre o passado e o futuro, uma perspetiva atual da cidade com contexto histórico”.

O guia divide-se em Porto Tradicional e Porto Trendy. Com base na tradição, são dadas sugestões gastronómicas, culturais, históricas e de compras. A contemporaneidade surge em recomendações de restaurantes cosmopolitas, eventos culturais contemporâneos, tribos urbanas e vida saudável.

Nas 72 páginas, participaram pessoas que têm diferentes motivações e preocupações, mas que estão unidas pela cidade do Porto. Como escreve o Facebook, o Porto é visto “pelos olhos das próprias comunidades do Facebook, que selecionaram como e onde percorrer a cidade, através de páginas e grupos dedicados a cada assunto específico”.

São histórias das pessoas que percorrem a cidade e que aproveitam os tempos livres para investigar sobre os temas que lhe são mais próximos, desde a gastronomia à filosofia.

Joana de Abreu dedica-se à preservação de azulejos de rua e criou a página Preencher vazios, no Facebook. No guia, promove um roteiro por intervenções artísticas em artérias da cidade, onde a arte dos azulejos se funde com a literatura. Outro dos 22 participantes, é Manuel de Sousa, que em 2012 criou a comunidade Porto Desaparecido, com o objetivo de preservar memórias históricas do Porto.

O Guia das Comunidades do Porto teve o apoio da Câmara Municipal do Porto, através do Pelouro da Economia, Turismo e Comércio. Já no ano passado, o Facebook lançou um trabalho semelhante sobre Lisboa.