Facebook muda de imagem para ajudar utilizadores a distinguir produtos

Esta segunda-feira, a empresa dona do Facebook apresenta uma nova marca, com direito a uma imagem diferente. Responsável de marketing explica que a mudança quer ajudar os utilizadores a distinguir o Facebook enquanto empresa da rede social.

Numa comunicação assinada por Antonio Lucio, diretor de marketing do Facebook, a empresa recorda que, ao início, tudo começou com uma aplicação e hoje em dia a empresa já conta com vários produtos. “Está a ser apresentado um novo logótipo da empresa, para diferenciar a empresa Facebook da app do Facebook, que manterá a sua própria imagem”, anuncia o responsável, através de comunicado.

É ainda indicado que “a nova imagem da marca foi desenhada para permitir maior clareza”, marcada pelo uso de letras maiúsculas e uma “tipografia personalizada para criar uma distinção visual entre a empresa e a app”.

Ao longo destes 15 anos de vida, o Facebook foi crescendo, passando de rede social a uma empresa com vários produtos – a lista inclui alguns dos serviços mais conhecidos, como o Instagram, WhatsApp ou Messenger. Nos últimos anos, foi ainda acrescentado o Workplace, criado especificamente para uso de empresas, e o serviço de gadgets para chamadas de vídeo, Portal.

Em junho, a empresa já fez alterações às designações disponíveis nas aplicações, acrescentando as designações “from Facebook” nas apps. A empresa explica ainda que as mudanças arrancam em breve. “Durante as próximas semanas, começará a usar a nova marca nos seus produtos e materiais de marketing, incluindo um novo site da empresa”, é possível ler na comunicação.