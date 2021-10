Facebook perde notoriedade em Portugal e o TikTok lidera as subidas

Rede social TikTok © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A rede social TikTok já ocupa a quarta posição no índice de notoriedade espontânea, "já com 32.2% de referências, confirmando assim a clara tendência de crescimento que vem apresentando" em Portugal, segundo o estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais", da Marktest, divulgado esta terça-feira. O Facebook ainda lidera, mas com uma ligeira queda em relação ao ano passado.

"O Facebook continua a ser a rede social com maior notoriedade espontânea e com mais utilizadores em Portugal", segundo um comunicado. "Mas há outras redes sociais que estão a ganhar terreno entre os portugueses, tanto na sua utilização, como na notoriedade espontânea em relação às respetivas marcas. Esta é uma das conclusões da edição de 2021 do estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais", que identifica o Instagram, o Whatsapp e o TikTok como exemplos de redes em clara ascensão em Portugal."

Já vimos que o Facebook é líder, segundo o estudo produzido pela Marktest, com um registo de 98,5% de respostas quando se questiona sobre as redes sociais que os portugueses conhecem. Ainda assim, no ano passado, a rede social de Mark Zuckerberg tinha registado uns impressionantes 99,6% de notoriedade - o que representa uma queda de 1,1% de um ano para o outro. Já o Instagram, que ocupa a segunda posição no índice de notoriedade, cresceu para 89,6% de referências espontâneas (sem sugestão de resposta), sendo que há cinco anos se situava nos 54,9%.

Em terceiro mantém-se o Twitter, com 57.5% (tinha 60,1% em 2020). Portanto, até aqui não há alterações de posições face ao ano passado. Mas, na quarta posição, aparece agora o TikTok pela primeira vez (que foi analisado no ano passado pela primeira vez), já com 32.2% de referências, que corresponde a uma subida de 5,4%. O WhatsApp ocupa a quinta posição das redes sociais mais referidas de forma espontânea, com 27.5% (perdeu 3,2%).

A Marktest, especializada em estudos de mercado, explica que o estudo tem por base 800 entrevistas, realizadas online entre 1 e 14 de julho de 2021. O estudo procura conhecer os hábitos dos portugueses nas redes sociais, as redes que conhecem e as que mais utilizam, as funcionalidades mais valorizadas, a frequência com que acedem a estas redes e com que publicam, assim como o tempo que passam agarrados a elas e com que dispositivos o fazem.

Portugueses têm contas em 6 redes sociais

"No que respeita ao uso destas plataformas, os portugueses têm, em média, contas criadas em 6 redes sociais. Ou seja, mais do dobro da média que se verificava em 2011, quando a Marktest começou a produzir este estudo", explica a Marktest em comunicado. "Um registo que confirma o crescimento exponencial do hábito de uso de redes sociais e que ganha ainda maior volume entre os mais jovens, onde sobe para 9 a média de redes onde têm perfis."

Neste aspeto, não há dúvidas de que também o Facebook lidera e até regista um aumento de 1.2 pontos percentuais face ao ano passado, com 93.4% dos utilizadores de redes sociais a afirmarem este ano ter perfil criado nesta rede. Seguem-se mais duas marcas do universo de Mark Zuckerberg: "o WhatsApp, com 82.6% dos utilizadores (mais 2.6 p.p.) e o Instagram, que se mantém como a terceira rede mais utilizada, com 76.1% (mais 2.8 p.p.)."

Já as redes sociais com maior crescimento de perfis criados são o Twitch e Telegram. "O Twitch duplicou os valores do ano anterior, para os 10.1%, enquanto o Telegram quase duplicou a penetração e atingiu os 21.9%, entrando para o top 10", refere a Marktest.