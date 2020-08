Facebook permite trabalho remoto até julho de 2021

A rede social Facebook é a mais recente tecnológica norte-americana a prolongar o regime de trabalho remoto. A empresa comunicou na quinta-feira que vai permitir o trabalho a partir de casa até julho de 2021, segundo informação adiantada pela Reuters.

O Facebook vai mesmo dar um apoio de 1000 dólares (842 euros) para ajudar os seus funcionários a trabalharem fora do escritório.

“Com base nas orientações de especialistas sanitários e governamentais e nas decisões discutidas internamente sobre estas matérias, vamos permitir que os nossos funcionários continuem a trabalhar voluntariamente a partir de casa até julho de 2021”, referiu uma porta-voz desta rede social à mesma agência.

Em paralelo, a tecnológica vai continuar a reabrir escritórios mas com capacidade limitada e apenas onde existiu uma diminuição do contágio por covid-19 há dois meses. Isto quer dizer, por exemplo, que as instalações nos Estados Unidos e na América Latina não deverão reabrir antes do final deste ano. América do Norte e América do sul são as regiões com mais contágios atualmente.

A decisão do Facebook sucede aos anúncios feitos nas últimas semanas por tecnológicas como Google, Twitter e Uber.