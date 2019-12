Facebook pode comprar startup PlayGiga por 70 milhões de euros

Criada em 2013, a empresa de Madrid tem como ambição a chegada ao estatuto de ‘Netflix dos jogos’, numa altura em que são várias as empresas a apostar no negócio dos jogos em streaming, com recurso às capacidades da computação na cloud.

O jornal espanhol avança que a empresa, que é atualmente liderada por Javier Polo, está a negociar a aquisição por parte do Facebook. Fontes próximas do negócio indicam que a compra pode rondar os 70 milhões de euros.

A PlayGiga está disponível em mercados como Espanha, Chile, Itália, Argentina e Qatar. A empresa indica que “desenvolveu uma tecnologia proprietária que permite às telcos, empresas de media e retalhistas oferecer uma solução de gaming para os clientes”, é possível ler, no site da empresa. A PlayGiga indica ainda que conta com 300 jogos no portefólio.

Não é segredo que o Facebook está interessado no mundo dos jogos, afinal, a empresa de Mark Zuckerberg é dona da Oculus, que está dedicada à área dos headsets de realidade virtual. E, em várias ocasiões, Zuckerberg já demonstrou que pretende que a empresa tenha um papel de relevo no mundo do gaming, algo que pode justificar a aquisição desta startup espanhola.

Nos últimos meses, a rede social tem dado vários passos para alavancar a área Facebook Gaming, dedicada à transmissão de jogos em direto, que se avizinha como uma concorrente à plataforma Twitch. Os últimos esforços dão conta da contratação de vários nomes de relevo dos streams de jogos, que se afastam gradualmente da Twitch para assinar contratos de exclusividade com a plataforma do Facebook.