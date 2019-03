Facebook enfrentou a maior falha técnica dos seus 15 anos de vida

Os problemas começaram na quarta-feira à tarde, com vários utilizadores nos Estados Unidos, Europa e América Latina a queixarem-se de que estavam a receber com demasiada frequência mensagens de “something went wrong” (algo correu mal) sempre que tentavam partilhar alguma coisa no seu perfil.

Os erros técnicos no Facebook não são propriamente novos, mas há duas grandes diferenças nesta situação: a longa duração da falha técnica e o facto de se ter estendido a produtos como o Instagram, Messenger ou WhatsApp. No total, foram mais de 14 horas em que a família Facebook esteve inutilizável.

Vale a pena recordar que todos estes serviços fazem parte da família Facebook. Nas redes sociais, havia também relatos de quem não conseguisse utilizar o Facebook Login noutras aplicações. No site DownDetector, somaram-se os milhares de ‘reports’ de que a rede social estava com problemas. No pico de queixas, os valores ultrapassavam os 12 mil ‘reports’.

O que é que a maior rede social do mundo utiliza quando a sua própria infraestrutura não funciona? O rival Twitter, onde tratou de esclarecer os utilizadores das redes sociais de que não se tratava de um ataque DDoS e que estava a tentar resolver a situação assim que possível. Da última vez que os utilizadores do Facebook notaram problemas no acesso, com muitos deles a precisar de reintroduzir os seus dados de acesso, a rede social de Zuckerberg tinha sido alvo de um ataque informático, em setembro de 2018.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) March 13, 2019

A última falha sentida no Facebook foi em novembro do ano passado, mas durou bem menos tempo: cerca de 40 minutos. Neste caso, os problemas no Facebook e companhia duraram várias horas: os primeiros relatos de problemas começaram por volta das 17 horas de quarta-feira e as ligações só foram restabelecidas já durante a madrugada desta quinta-feira.

As falhas não se fizeram sentir apenas nos utilizadores ditos de ‘consumo’. Produtos como o Facebook Workplace ou o Facebook Business, que permite a gestão de páginas de empresas, por exemplo, também foram afetados nesta falha técnica.

Os clientes que utilizavam o serviço Business do Facebook estão a receber a comunicação do Facebook de que “os engenheiros já identificaram e implementaram uma resolução para as questões de ontem. O acesso à família de aplicações e serviços está agora a ser restaurado, mas os sistemas ainda estão a recuperar”.

Apesar de as ligações já terem sido restabelecidas, o site Down Detector continua a reportar justamente que as ligações ainda não estão totalmente estáveis para todos os utilizadores.

