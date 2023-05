Falências de empresas cresceram 11,5% no primeiro trimestre. Porto é o pior distrito

Rua de Santa Catarina, no Porto. © Ivan del Val/Global Imagens

Fim dos apoios atribuídos durante a pandemia e a manutenção de uma inflação elevada estão a fechar muitos pequenos negócios em Portugal. De acordo com a análise da COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, divulgada esta segunda-feira, "o número de empresas insolventes cresceu 11,5% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo".

"É no segmento das microempresas e pequenas empresas (com uma faturação abaixo dos 500 mil euros) que se verifica o maior número de insolvências. Por outro lado, e em termos de longevidade, foi nas empresas com 10 anos ou mais de vida que se registou mais falências", segundo o mesmo estudo.

Em termos geográficos, "o Porto foi o distrito que registou maior número de insolvências - um crescimento de 15% face ao período homólogo -, seguido pelo distrito de Lisboa que, ainda assim, registou uma descida de 6% face ao primeiro trimestre do ano passado", conclui a COSEC.

o setor dos serviços foi o mais afetado por insolvências, seguido pelo setor da construção, e pelo retalho.

Para a COSEC, a manutenção de uma inflação elevada poderá ter contribuído para o aumento das insolvências: "No primeiro trimestre do ano, os preços no consumidor mantiveram-se elevados, pressionando assim as margens das empresas. Apesar de estar a dar sinais de alívio, as projeções sugerem uma manutenção da inflação acima do objetivo do Banco Central Europeu, que é na casa dos 2%. Neste contexto macroeconómico, muitas empresas podem não ter conseguido fazer face ao aumento dos custos".

Quanto aos processos de revitalização verifica-se uma diminuição de 16% até março, face ao mesmo período do ano passado.

Para 2023, a COSEC prevê que o número de insolvências cresça 19% em Portugal, um cenário mais positivo do que aquele que é projetado para a média da Zona Euro. "As expectativas da Allianz Trade - acionista da seguradora - apontam para uma subida de 23%. Agora que a pandemia da covid-19 já terminou, os apoios às empresas atribuídos pelos governos um pouco por toda a Zona Euro já terminaram, ou estão a chegar ao fim, o que terá efeitos sobre a solvabilidade das empresas", afirma Vassili Christidis, CEO da COSEC.

Países Baixos e França lideram número de insolvências do Euro

No espaço da moeda única, as insolvências deverão também aumentar neste ano. A Alemanha, principal economia da área do euro, deverá registar uma subida de 22% das insolvências, de acordo com os dados recentes da Allianz Trade, presentes no Insolvency Report. Na França, a segunda maior economia do euro, as insolvências deverão disparar 41%, em 2023. Os Países Baixos também irão vivenciar uma subida expressiva das insolvências, antecipando a líder mundial de seguro de créditos um crescimento na casa dos 52%.

O Reino Unido deverá assistir a um aumento de 16% das insolvências. Já nos Estados Unidos, as insolvências deverão aumentar 49% em 2023, segundo as previsões da COSEC, refletindo condições de crédito mais restritivas e um abrandamento económico. Quanto à China, as estimativas apontam que a segunda maior economia do mundo deverá registar uma subida de 4%, neste ano.