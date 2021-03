Falua distinguida com prémio 'Empresa do ano 2020' pela Grandes Escolhas

Dinheiro Vivo 04 Março, 2021 • 22:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Falua foi distinguida como "Empresa do Ano" na cerimónia anual de entrega dos prémios "Melhores do Ano 2020" pela revista Grandes Escolhas. Adquirida em 2017 pelo grupo francês Roullier, a empresa conta com um percurso de 25 anos no setor dos vinhos, com uma forte afirmação nacional e em mais de 20 mercados externos.

A cerimónia, emitida em streaming a partir do Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, deu a conhecer o Top 30 nacional dos melhores vinhos de 2020, na qual se destacou, ainda, o Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017, da Falua. Um vinho engarrafado, apenas, em anos excecionais, numa edição limitada de 4387 garrafas.

"O ano de 2020 foi muito marcante na vida da Falua pela concretização de grandes desafios e projetos que a equipa agarrou desde o primeiro momento. Com 25 anos de percurso, apostámos num reposicionamento mais arrojado e numa estratégia de crescimento que nos entusiasma e que vemos agora reconhecida em prémios como este. Não podemos deixar de destacar a importância dos nossos parceiros e clientes, que são os maiores embaixadores dos nossos vinhos", referiu, em comunicado, o administrador do grupo Roullier em Portugal, Rui Rosa.