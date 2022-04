Falua lança novas colheiras exclusivas para a hotelaria e restauração

Uma dezena de sommeliers nacionais de referência elegeram o lote final dos vinhos Conde Vimioso Sommelier Edition © Direitos Reservados

A Falua, em Almeirim, reuniu uma dezena de escanções de referência para eleger o lote final dos vinhos Conde Vimioso Sommelier Edition. Os novos Conde Vimioso Sommelier Edition Branco 2021, Rosé 2021 e Tinto 2020 chegarão em breve ao mercado, numa gama exclusiva para o canal horeca (hotelaria e restauração).

Diego Apolinário (restaurante Eneko, Lisboa), Marc Pinto (restaurante Fifty Seconds, Lisboa), Rudolfo Tristão (consultor), Marco Alexandre (restaurante Aroeira, Costa da Caparica), Bruno Monteiro (restaurante Burro Velho, Batalha), Diogo Couto (restaurante Costa Brava, Benedita), João Lopes (Hotel Mundial, Lisboa), Nelson Guerreiro (Garrafeira Nacional, Lisboa), Gabriel Duarte (consultor) e Jorge Silva (restaurante Rocco, Lisboa) foram os escanções convidados para afinar as novas colheitas.

"Mantendo a aposta numa estreita relação com o Canal Horeca e com profissionais de excelência que, em Portugal, trabalham as referências em garrafeira, convidámos mais uma vez um grupo de sommeliers de prestígio para eleger o lote final dos vinhos da edição especial Conde Vimioso Sommelier Edition. Estes vinhos destacam-se por ter um perfil gastronómico, com elevado potencial para harmonizações, pelo que o contributo de sommeliers experientes e reconhecidos nos acresce a certeza de que o lote final será distinto", sublinha Antonina Barbosa, enóloga e diretora-geral da Falua, citada em comunicado.