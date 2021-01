Famílias gastaram mais 682 milhões nos supers

Matosinhos, 21/10/2020 - Apresentação do grupo retalhista espanhol Mercadona na "Estratégia 6.25, em reforçar aposta na economia circular com redução de plásticos. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira/Global Imagens

Desde março que os portugueses não param de encher o carrinho do supermercado: até novembro foram mais 682 milhões do que em relação aos primeiros 11 meses de 2019, uma subida de 7,8% que elevou os gastos no super e hipermercado para 9,465 mil milhões. Em novembro faltavam apenas 15 milhões para igualar o total de 2019, segundo o ScanTrends, da Nielsen. "Estes números encobrem a fortíssima convulsão que ocorreu no turismo, na hotelaria, na restauração e nas restantes áreas do chamado canal HoReCa. Parte muito substancial do crescimento de vendas do retalho alimentar resulta da transferência do consumo de fora-de-casa para dentro do lar", alerta Pedro Pimentel, da Centromarca.

Não há motivos para falar de um bom ano para o grande consumo. "Às percentagens de crescimento nas vendas de hipers, supers e lojas mais tradicionais, corresponde uma quebra muito maior (que presumo superior a 40% para o tal período do ano) nas vendas para o canal HoReCa. E isso impacta fortemente a larga maioria das empresas fornecedoras e especialmente as que estão expostas, de uma forma mais direta, àquele canal: bebidas, panificação, charcutaria, snacking, etc.", defende Pedro Pimentel. "Parece-me um pouco falacioso falar de um ano radioso para o setor do grande consumo, pois o balanço das vendas entre os dois canais - OnTrade e OffTrade - está bastante longe de corresponder ao que se lê, considerando apenas as vendas no retalho alimentar", diz.

Em cada 100 euros de compras no supermercado, portugueses gastaram mais de metade em produtos com promoção

Mas, nos super, novembro foi mais um mês de crescimento das vendas de bens de grande consumo: mais 6,9% do que em relação a novembro de 2019. Uma subida no mesmo mês em que o Governo determinou o encerramento do retalho às 13h nos fins de semana. "As limitações de horário terão impactado a procura de uma forma mais significativa no retalho especializado (não-alimentar). Já no retalho alimentar, houve limitações que geraram constrangimentos à antecipação de compras natalícias, com reflexos em algumas campanhas habituais nesta época (brinquedos, bebidas, perfumaria, etc.)", comenta. Por outro lado, não só as restrições de horário aplicaram-se igualmente à restauração como, "praticamente desde o início da pandemia, as compras à semana (com destaque para as sextas-feiras), substituíram, em larga medida, a predominância das compras ao fim de semana".

Em novembro as marcas de fabricante subiram 5,1% as suas vendas, mas as da distribuição registaram "especial dinamismo", uma subida de 10,1%, destaca a Nielsen. As marcas das cadeias de supermercado deverão fechar 2020 com uma quota de vendas em valor a rondar os 35% das vendas totais do retalho moderno, mas "se a avaliação das vendas fosse efetuada em volume, aquela quota saltaria rapidamente para um valor a ultrapassar os 50%".

O mesmo crescimento está a acontecer com as promoções. Desde maio que aquela parcela voltou a crescer, "fechando 2020 novamente com valores acima dos 50 euros em cada 100 euros comprados em promoção".