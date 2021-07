Farfetch abre novo escritório em Matosinhos até 2025

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © DR

A Farfetch vai abrir um novo escritório em Matosinhos até 2025. A tecnológica liderada por José Neves vai fazer parte do novo pólo Fuse Valley, em parceria com o grupo de promoção imobiliária e de construção Castro Group, segundo o anúncio feito esta quinta-feira em comunicado.

A tecnológica tinha comprado, em abril de 2019, por 15 milhões de euros, um terreno de cerca de 70 mil metros quadrados em Matosinhos para ser o centro de inovação tecnológica e de operações da empresa. O projeto acabou por evoluir e contará com um total de 140 mil metros quadrados: além da Farfetch, serão construídos edifícios de escritórios, de serviços e um hotel. Os edifícios serão promovidos pelo Castro Group.

O novo espaço da Farfetch vai reunir os trabalhadores da plataforma de moda de luxo com escritórios no centro empresarial da Lionesa e na Boavista, no município do Porto.

O futuro vale tecnológico será desenhado pelo gabinete do arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Também conhecido como BIG, Ingels é considerado um dos mais inovadores arquitetos a nível mundial: foi o responsável pelo projeto Masterplanet, para redesenhar o planeta Terra e parar as alterações climáticas.

Desenho preliminar do Fuse Valley. © DR

O dinamarquês foi escolhido entre as propostas apresentadas por seis gabinetes de arquitetura nacionais e internacionais.

"Este projeto com o BIG vai ser uma revolução sobre aquilo que são os conceitos atuais de espaços de trabalho, marcado pelo cunho futurista, pela orientação para a sustentabilidade e para o bem-estar. Será um espaço não só para a Farfetch mas sim para toda comunidade", assinala José Neves em comunicado.