Farfetch vai abrir novo pólo de tecnologia em Braga e está a recrutar

A tecnológica portuguesa Farfetch vai abrir um novo pólo tecnológico em Braga. Este será o quarto escritório da startup em Portugal que já tem presença nas cidades de Guimarães, Porto e Lisboa.

A abertura deverá acontecer dentro de um mês e está atualmente a decorrer um processo de recrutamento para criar uma equipa para este pólo, adiantou a empresa ao Dinheiro Vivo. O novo espaço terá capacidade para 150 postos de trabalho contudo, nesta altura, ainda não é possível determinar quantas pessoas serão recrutadas nesta fase inicial. As vagas podem ser consultadas no portal da tecnológica.

“Este novo hub permitirá um crescimento das equipas, essencialmente na área de tecnologia, trabalhando em rede e ligação direta com equipas de engenharia e produto, localizadas em vários escritórios em Portugal e no mundo, desde Londres até à China”, esclarece em comunicado o Chief Technology Officer da Farfetch, Cipriano Sousa. O diretor-geral, Luís Teixeira, acrescenta que Braga reúne “as condições certas para receber este pólo” uma vez que “é considerada uma das cidades mais jovens do país, dinâmica e inovadora”.

A Farfetch, fundada em 2008 por José Neves, é uma plataforma online de compras de marcas de luxo, representando mais de 100 designers e com parceiros em 38 países. É uma startup portuguesa sediada em Londres e a única unicórnio do país (avaliada em mais de mil milhões de dólares).