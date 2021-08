Farfetch com lucros de 88 milhões de dólares no segundo trimestre

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © DR

Segundo trimestre consecutivo de lucros para a Farfetch. A plataforma de moda de luxo registou lucros de 87,9 milhões de dólares (75 milhões de euros) entre abril e junho, segundo os resultados anunciados esta quinta-feira junto do mercado. O resultado compara com os prejuízos de 435,9 milhões de dólares verificados nos mesmos três meses de 2020.

"Estou verdadeiramente impressionado com a resistência da indústria do luxo, que, depois de um período sem precedentes, está de volta ao crescimento com fundamentais ainda mais fortes", assinalou o presidente executivo da Farfetch, José Neves, citado no comunicado de apresentação dos resultados.

O responsável financeiro da empresa assinala a melhoria do desempenho operacional da empresa, que é medido através do EBITDA, lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Este indicador ainda ficou em terreno negativo no segundo trimestre, de -4,7%, face a -8,2% verificado em período homólogo de 2020.

A melhoria do desempenho operações deveu-se à redução do peso nas receitas das despesas administrativas e na tecnologia. A empresa, ainda assim, nota que teve de reforçar as equipas de software e a infraestrutura nos centros de dados a nível internacional para "apoiar o processo de crescimento da base de transações".

A apresentação de resultados também assinala que o valor das mercadorias à venda na plataforma (medido pelo GMV) ultrapassou os mil milhões de dólares entre abril e junho. É o "dobro do montante" registado nos últimos 24 meses: no segundo trimestre de 2019, os bens para venda estavam avaliados em 488,5 milhões de dólares.

Por outro lado, as despesas com o pagamento de ações aos trabalhadores da tecnológica baixaram 2,8%, para 60,2 milhões de dólares, devido à diminuição dos custos de liquidação dos prémios de desempenho.