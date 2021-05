Farfetch com lucros no primeiro trimestre

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © DR

A Farfetch, plataforma tecnológica de moda de luxo, registou lucros no primeiro trimestre deste ano. A empresa liderada por José Neves, e de acordo com relatório de contas relativo aos primeiros três meses de 2021 presente no seu site, registou lucros depois de impostos de 516,6 milhões de dólares (na casa dos 426 milhões de euros), um valor que contrasta com as perdas de 79,1 milhões de dólares registados no período homólogo de 2020.

De janeiro a março, a plataforma de moda de luxo obteve receitas de 485 milhões de dólares, o que representa uma subida de 46% face ao mesmo período do ano passado e impulsionou o resultado líquido da empresa.

O valor bruto das mercadorias (em inglês Gross merchandise value), e que é uma métrica que indica o valor em dólares das encomendas processadas, subiu para 915,6 milhões de dólares até março. No primeiro trimestre do ano passado, o valor bruto das mercadorias foi de 610,9 milhões de dólares.

Elliot Jordan, CFO da Farfetch, em comunicado mostra-se satisfeito com o "forte primeiro trimestre", período em que o valor bruto das mercadorias superou as estimativas. "À luz da continuação deste forte momento num cenário de consumo mais favorável, estamos ainda mais otimistas acerca das expectativas de crescimento para este ano", assume o diretor financeiro acrescentando que a empresa continua focada em ter o primeiro ano completo de rentabilidade em 2021.

José Neves, fundador e CEO da Farfetch, em comunicado destaca que a empresa teve "tremendo" arranque de 2021 "com o negócio a acelerar de forma mais forte do que o esperado no primeiro trimestre e com estimativas mais elevadas para o crescimento anual do que o inicialmente antecipado".

"As nossas parceiras com as marcas nunca foram tão forte e os nossos clientes e iniciativas de construção de marca estão a ressoar bem para levar ao reconhecimento da nossa proposta de valor e retenção dos nossos valiosos clientes", assume o presidente executivo.

José Neves não esconde também que está "mais confiante que nunca na nossa posição para ir atrás das significativas oportunidades de crescimento que vemos enquanto potenciador digital da indústria mundial de luxo - quase 300 mil milhões de dólares de oportunidades em que continuamos focados e planeamos continuar a investir para entregar um valor significativo no longo prazo".