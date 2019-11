A Farfetch perdeu 85,5 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, mais 10,6% do que os apurados no mesmo trimestre do ano anterior, divulgou hoje a empresa, em comunicado.

Esta plataforma portuguesa de comércio em linha de produtos e marcas de luxo, cotada em Wall Street, teve não obstante uma receita de 255,5 milhões de dólares, que correspondeu a um crescimento homólogo de 90%.

A empresa fechou a sessão bolsista em baixa de 6,85%.