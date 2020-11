Farfetch com prejuízos de 537 milhões no terceiro trimestre. Receitas crescem 71%

José Neves, fundador e líder da Farfetch. © Orlando Almeida/Global Imagens

A Farfetch apresentou prejuízos de 536,96 milhões de dólares (455,4 milhões de euros) no terceiro trimestre. A plataforma tecnológica de moda de luxo agravou as perdas em comparação com período homólogo de 2019 (90,48 milhões de dólares), segundo a apresentação divulgada ao mercado nesta quinta-feira.

Só que a empresa de José Neves viu as suas receitas aumentarem em 71% para 437,7 milhões de dólares, assim como melhorou a margem operacional (de -10,3 milhões de dólares) e de receita líquida (de 45,1% para 47,8%).

Por causa desta combinação de fatores, as ações da Farfetch estão a subir mais de 13% após o fecho da sessão na Bolsa de Nova Iorque.

A Farfetch assinala que o preço médio por compra baixou dos 582 para os 574 dólares, "devido ao aumento do peso de categorias com preços mais baixos - tendência que se tem verificado desde o início das restrições da covid-19 - e do menor número de unidades" por aquisição. Mas houve mais vendas sem descontos, o que contribuiu para a plataforma melhorar a sua margem de receita.