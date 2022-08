Farfetch compra 47,5% da retalhista italiana online YNAP

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch © Arquivo/Global Imagens

A Farfecht fechou a compra de 47,5% da retalhista de artigos de luxo online YOOX Net-A-Porter (YNAP) à Richemont. De acordo com a Reuters, a venda representará uma perda de 2,7 mil milhões no acumulado de todos os negócios da Richemont, responsável também por fabricar as joias da Cartier.

Esta operação andava a ser negociada há largos meses, após a Richemont ter desistido em 2021 dos planos de criar uma plataforma online própria. Além do acordo com a Farfetch, a Richemont também acordou a venda de 3,2% da YNAP à Symphony Global, sociedade de investimento do empresário dos Emirados Árabes Unidos Mohamed Alabbar (foi um dos impulsionadores do emblemático Burj Khalifa, no Dubai).

Desta forma, a Richemont abre mão de metade da YNAP, partilhando os custos da plataforma online com a Farfetch e com Alabbar, que podem no futuro comprar mais ações da YNAP.

No final de março, aquando das contas do ano fiscal 2021-2022 da Richemont, a YNAP registava prejuízos operacionais de 210 milhões de euros.