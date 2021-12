Farfetch compra plataforma de revenda de moda de luxo Luxclusif

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © Rui Oliveira/Global Imagens

A plataforma de moda de luxo Farfetch reforçou a carteira de aquisições. A empresa fundada por José Neves comprou a solução dedicada à revenda de produtos de moda de luxo Luxclusif, que conta com fundadores portugueses e um escritório no Porto. No anúncio desta quinta-feira não foi revelado o montante da transação.

A Luxclusif foi fundada em 2013 e trabalha para outras empresas. A solução permite a "aquisição, autenticação e venda de produtos de luxo em segunda mão de e para leilões, retalhistas, plataformas de comércio eletrónico e lojas em todo o mundo", segundo nota enviada às redações.

Além de integrar os mais de 100 trabalhadores da empresa agora adquirida, a Farfetch vai aproveitar o negócio para "ser a plataforma global para produtos de luxo em segunda mão, quer para os consumidores, quer para parceiros da indústria de moda de luxo".

As duas empresas conhecem-se desde 2018. Na altura, a Luxclusif entrou no programa de aceleração da Farfetch (Dream Assembly). A relação evoluiu e a plataforma de revenda construiu a solução Farfetch Second Life, através da atribuição de preços de preços e venda de carteiras em segunda mão. Em troca, os clientes receberam crédito para compras na plataforma de José Neves.

"Mais da metade dos nossos clientes comprou ou vendeu artigos em segunda mão no ano passado e as estimativas da indústria sugerem que a categoria destes produtos está a crescer três vezes mais rápido do que o mercado primário. A Luxclusif irá ajudar-nos a acelerar as nossas capacidades e o nosso alcance nesta área", destaca o responsável de sustentabilidade da Farfetch, Giorgio Belloli, citado em comunicado.

O presidente executivo da Luxclusif, Rui Rapazote, salienta: "a cultura da Luxclusif de constante experimentação e inovação continuará a ser fomentada e estou muito entusiasmado com o potencial de criação e entrega de soluções únicas e valiosas para um grupo crescente de parceiros globais".