Farfetch compra retalhista de produtos de beleza Violet Grey

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch.

A Farfetch anunciou que vai comprar a Violet Grey, retalhista de produtos de beleza, que estarão disponíveis na plataforma da empresa portuguesa de moda de luxo, sem revelar o valor do negócio.

"A aquisição da Violet Grey traz experiência e uma seleção cuidada de produtos que irão estar disponíveis no "marketplace" da Farfetch e alarga o alcance da curadoria de beleza da Violet Grey para todo o universo de consumidores da Farfetch", refere a empresa portuguesa em comunicado hoje divulgado.

A administração da Farfetch considera ainda que a Violet Grey irá "também aproveitar toda a experiência e "know-how" em tecnologia, logística e operações da Farfetch Platform Solutions para continuar a impulsionar o seu negócio de forma independente".

Após a conclusão da aquisição, a fundadora da Violet Grey, Cassandra Grey, passará a desempenhar funções de "global advisor" da categoria de beleza no "marketplace" da Farfecth e de cofundadora da NGG Beauty, onde irá ficar responsável por "incubar e acelerar o crescimento de novas marcas".

Cassandra Grey manter-se-á como presidente da Violet Grey, enquanto Niten Kapadia, que desempenhou o cargo de vice-presidente de operações da Farfetch, vai assumir o cargo de diretor-geral da marca.

Citada no comunicado, a "chief costumer officer" da Farfetch, Stephanie Pahir, considerou que a aquisição é "uma parte" da "estratégia global" para a categoria de beleza.

"Irá permitir oferecer aos nossos clientes uma seleção cuidada e personalizada dos produtos mais procurados do setor no "marketplace" da Farfetch, juntando-se a um mundo de marcas de beleza únicas, desde líderes de mercado até a marcas mais pequenas, mas já com uma grande comunidade de seguidores", detalhou.

Já Cassandra Grey disse estar atenta à empresa portuguesa "desde a sua criação" e que admira "o amor do José [Neves, fundador da Farfetch] pela moda e a sua missão de inspirar e conectar criadores, criativos e consumidores de uma forma totalmente revolucionária".

Em dezembro, a Farfetch tinha já anunciado a aquisição da plataforma de revenda de moda de luxo em segunda mão Luxclusif.

Após a conclusão da aquisição, a Luxclusif irá operar na plataforma Farfetch Second Life, que está atualmente disponível no Médio Oriente, Estados Unidos da América, Europa.