Farfetch contrata mais de 300 pessoas em Portugal durante 2021

Luís Teixeira, responsável de operações da Farfetch. © Fotografia cedida pela Farfetch

A Farfetch vai contratar mais de 300 pessoas em Portugal durante 2021. A empresa vai abrandar o ritmo de recrutamento mas mantém a ambição de ser a plataforma de moda de luxo de referência a nível mundial. Depois de o negócio ter dado lucro pela primeira vez no último trimestre de 2020, a tecnológica liderada por José Neves vai centralizar a logística europeia nos Países Baixos.

"Vamos acabar 2021 acima das 3000 pessoas em Portugal", antecipa ao Dinheiro Vivo o responsável de operações da empresa, Luís Teixeira. São cerca de 2700 as pessoas que integram atualmente os escritórios da Farfetch em Portugal. Porto, Braga, Guimarães e Lisboa são as quatro localizações nacionais, focadas nas áreas da tecnologia, operações e no suporte da empresa a nível mundial.

Desde que a Farfetch nasceu, em 2007, Portugal tem sido uma das bases do crescimento da plataforma em Portugal. Não só porque é o país de origem de José Neves como tem várias faculdades que fornecem recursos humanos capazes de construir a base tecnológica da empresa.

A ambição da tecnológica cruza-se com a cada vez maior necessidade de gerar resultados positivos. A equipa da Farfetch vai continuar a crescer embora a um ritmo mais lento do que em anos anteriores.

"Se continuarmos a crescer desta forma, é evidente que vamos ter de adicionar recursos. Temos a ambição de ser a plataforma para o mundo do luxo. Vamos continuar a crescer de certeza. O crescimento será mais calmo, graças a todos os investimentos que fizemos no passado", assinala Luís Teixeira.

Dar a volta ao brexit

A Farfetch tem a sua sede no Reino Unido. Também era neste país que estavam concentradas as operações de logística para toda a União Europeia. Mas o brexit levou a empresa a centralizar toda a logística nos Países Baixos, ficando os britânicos confinados a uma unidade local, de dimensão reduzida em comparação com o passado.

"Deixou de fazer sentido trazer stock da União Europeia para o Reino Unido e depois redistribuí-la para a União Europeia. Vamos trazer o stock das marcas diretamente para os Países Baixos", explica Luís Teixeira. Este espaço deverá ser inaugurado em abril, segundo a apresentação dos resultados para todo o ano de 2020.

O brexit também poderá ter impacto no preço das encomendas do Reino Unido para o exterior e deste país para o exterior.

"Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o país deixou de ter acesso ao comércio livre. Para poder haver transações, têm de se proceder aos despachos alfandegários, o que sobe os custos dos operadores logísticos. Esses custos têm de ser passados para os retalhistas. Por isso é que muitos retalhistas da UE pararam as operações para o Reino Unido e vice-versa. Foram introduzidos custos extraordinários nos envios, o que pode ter impacto no preço."

A Farfetch também preveniu os investidores para eventuais atrasos no prazo de entega. Mas essa situação não está a ocorrer, para já. "Felizmente, estávamos a prever esta situação há algum tempo e preparámo-nos para esta transição", refere o responsável de operações.

Apesar dos resultados operacionais positivos no último trimestre, a Farfetch terminou 2020 com prejuízos recorde, de 3,3 mil milhões de dólares. Os resultados negativos são sobretudo contabilísticos e refletem o impacto da forte subida das ações da empresa nas obrigações convertíveis.