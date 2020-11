Farfetch recebe mais de mil milhões de investimento da Alibaba (e não só)

José Neves, líder e fundador da Farfetch, fotografado no lançamento da própria fundação. © Orlando Almeida/Global Imagens

A Farfetch recebeu um dos maiores investimentos de sempre. A plataforma de moda de luxo liderada pelo português José Neves vai beneficiar de uma injeção total de 1,15 mil milhões de dólares (983,3 milhões de euros), segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira. Os chineses da Alibaba, os suíços da Richemont e os franceses da Artémis são as empresas envolvidas nesta operação.

O orçamento desta injeção divide-se em três frentes: a emissão de títulos de obrigações convertíveis a 10 anos junto da Alibaba e Richemont (600 milhões de dólares); a criação de uma nova empresa só para o mercado chinês (500 milhões de dólares); e ainda a compra de ações (50 milhões de euros)

A gigante do comércio eletrónico Alibaba é a principal referência neste comunicado. Vai acolher os canais de venda de moda de luxo da Farfetch na sua plataforma, abrindo as portas a potenciais 757 milhões de consumidores.

As operações da Farfetch na China estarão sob a empresa Farfetch China. Com data de fundação prevista para o primeiro semestre de 2021, contará com a Alibaba e o conglomerado de moda de luxo Richemont como acionistas, numa posição conjunta de 25% e que implicou um investimento de 500 milhões de dólares (250 milhões para cada uma). Três anos depois da fundação da Farfetch China - prevista, as duas empresas podem acionar uma opção para compra de 24% das ações desta joint venture.

No anúncio desta quinta-feira está ainda incluído a compra de 50 milhões de dólares em ações por parte do grupo francês de investimentos Artémis.

Para José Neves, estas novidades "são um grande passo na missão de ligar curadores, criadores e consumidores à indústria da moda de luxo". São mesmo uma "forte validação" da posição da Farfetch neste negócio.

O líder do grupo Alibaba, Daniel Zhang, estima que a China "vai valer metade das vendas da moda de luxo até 2025".

O comunicado desta quinta-feira confirma o investimento da Alibaba na Farfetch, que tinha sido noticiado na terça-feira pelo portal especializado na área tecnológica The Information.