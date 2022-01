Farfetch tem 30 vagas para programa de estágios

O programa Plug-In Graduates da Farfetch já recebeu mais de 230 estagiários em seis anos © Direitos Reservados

Estão abertas as candidaturas para o programa de estágios da Farfetch, a plataforma portuguesa de moda de luxo, que conta com 30 vagas disponíveis nas áreas da tecnologia, produto e dados. O Plug-In Graduates vai já na sua sétima edição, tendo recebido mais de 230 estagiários nos últimos seis anos. A taxa de retenção é superior a 90%, indica a empresa em comunicado.

O programa, cujas candidaturas podem ser apresentadas aqui, recebe os jovens recém-licenciados que pretendem ingressar no mercado de trabalho, ou os que já trabalham mas têm menos de dois anos de experiência profissional. O programa tem a duração de seis meses e deverá arrancar em abril,, nos escritórios da Farfetch em Lisboa, Porto e Braga. O programa terá, de novo , um formato híbrido, com o trabalho presencial a corresponder a 40% do tempo total.

"O Plug-In Graduates é o programa de estágios ideal para os candidatos com formação em Tecnologia, Data ou Produto que pretendam iniciar a sua formação profissional. Podem fazê-lo num ambiente verdadeiramente único, integrados em equipas globais e sempre com o apoio dos mentores destacados para este projeto. Através do programa, os candidatos têm a oportunidade de perceber como é desenvolver a plataforma tecnológica líder para a moda de luxo e conhecer um pouco melhor as soluções inovadoras que fazem parte do negócio", defende, em comunicado, o Chief Technology Officer da Farfetch, Cipriano Sousa.

Já Ana Sousa, responsável pelo departamento de Recursos Humanos da empresa, destaca a "elevada taxa de retenção" do Plug-In, acima dos 90%, que mostra que a Farfetch "é um excelente lugar" para começar, ficar e desenvolver uma carreira em tecnologia. "É uma oportunidade única para os recém-graduados que querem continuar a aprender em contexto real de desenvolvimento de projetos e têm curiosidade. É também uma oportunidade para evoluir numa empresa que, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e da inovação, proporciona desafios e oportunidades únicas. Procuramos pessoas com paixão e uma ambição positiva, que compreendem e valorizam o trabalho em equipa e que tenham vontade de abraçar desafios", sublinha.