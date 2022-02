Farfetch tem lucros em 2021 e negócio positivo todo o ano

José Neves criou a própria fundação. Primeiro evento anual decorreu no Porto. © Rui Oliveira/Global Imagens

2021 foi um ano histórico para a Farfetch. A plataforma de moda de luxo liderada por José Neves conseguiu lucros nos resultados anuais e a margem de negócio foi positiva. Para o desempenho nos últimos 12 meses também contribuíram benefícios não monetários, segundo comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira.

Em todo o ano de 2021, os lucros da Farfetch atingiram os 1,47 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), o que compara com os prejuízos de 3,315 mil milhões de dólares em todo o ano de 2020. No último trimestre, a empresa obteve resultados líquidos positivos de 96,89 milhões de dólares, o que compara com as perdas de 2,263 mil milhões de dólares no período homólogo de 2020.

As receitas brutas da Farfetch atingiram os 2,256 mil milhões de dólares em 2021, mais 34,9% do que em todo o ano de 2020. O quarto trimestre, como habitualmente, foi o mais forte em todo o ano, com 665,65 milhões de dólares, mais 23,2% do que em igual período de 2020.

Em 2021, o valor das mercadorias à venda na plataforma atingiu os 4,229 mil milhões de dólares, um crescimento de 32,7% na comparação com 2020.

Também importante para o mercado é a margem operacional, medida pelo EBITDA. Este indicador atingiu pela primeira vez terreno positivo em todo o ano passado, com 0,1%, o que compara com -3,2% de 2020. No último trimestre de 2021, o EBITDA foi positivo em 6,3%, reforçando o desempenho favorável em igual período de 2020 (+2,2%).

O líder da Farfetch considera que o mercado já entrou em "ambiente pós-pandémico", o que pode colocar posicionar a tecnológica para emergir "mais forte do que nunca, como líder da indústria e entregar valor estratégico aos seus parceiros".

O que explica o lucro?

Além do aumento das vendas, fatores não recorrentes explicam a inversão dos prejuízos entre 2020 e 2021. No último ano, estes fatores trouxeram um benefício contabilístico superior a dois mil milhões de dólares devido à descida do preço das ações da Farfetch na bolsa dos Estados Unidos, devido a reavaliações relativas a obrigações emitidas pela empresa nos últimos anos.

No final de 2020, as ações da Farfetch terminaram cotadas perto dos 64 dólares; no final do último ano, estes títulos negociaram pouco acima dos 33 dólares.

A descida dos papéis da tecnológica também levou à redução de praticamente 100 milhões de dólares (de 291,6 para 196,16 milhões) nos custos dos pagamentos baseados em ações.

Desde há vários anos que uma percentagem do salário dos mais de 6000 funcionários da Farfetch corresponde a ações da empresa. Este custo só não caiu mais devido aos prémios de desempenho atribuídos, entre outros, a José Neves, em maio de 2021.

Negócio mais positivo em 2022

Para todo o ano de 2022, a empresa conta apresentar uma margem de negócio positiva de 1% a 2%.

A Farfetch ainda receia algumas incertezas geradas pela covid-19, que poderão provocar "problemas nas operações" e no "envio de produtos"; "enfraquecimento da confiança dos consumidores" e "aumento do custo das operações"

Além disso, com o progresso da vacinação, a tecnológica teme a "desaceleração do consumo no comércio eletrónico" e o "regresso a estilos de vida e atividades pré-pandémicas".