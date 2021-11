Farmacêutica americana escolhe Lisboa para instalar centro global de serviços partilhados

© Orlando Almeida / Global Imagens

A Organon é uma farmacêutica norte-americana especializada em saúde femininia que resultou de uma spin-off da MSD, processo que foi concluído em junho de 2021. Já presente em Portugal, com cerca de 60 trabalhadores, verá agora a sua presença no nosso país reforçada com a inauguração, no próximo ano, de um centro de serviços partilhados global em Lisboa. "Este centro irá fornecer serviços globais de apoio à operação da Organon à escala global, incluindo Finanças, Recursos Humanos e Procurement", explica a empresa em comunicado.

O Global Shared Services Center abrirá em meados de 2022, estará completamente operacional em 2023 e irá empregar nessa altura cerca de 200 pessoas, prevê a empresa.

"Lisboa oferece uma força de trabalho altamente qualificada composta por profissionais locais e internacionais e suportados por universidades de referência", afirma Vittorio Nisita, Head of Global Business Services da Organon, citado na nota à imprensa. "Este Centro irá contribuir grandemente para que a Organon consolide e transforme importantes funções, otimizando a operação de suporte e apoiando a missão da Organon de entregar medicamentos e soluções terapêuticas verdadeiramente impactantes", acrescenta o mesmo responsável.