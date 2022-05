Farmacêutica Janssen abre inscrições para programa de estágios 2022/2023

A companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, Janssen, está a recrutar para programa de estágios 2022/2023 © Mark RALSTON/AFP

A Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, anunciou esta terça-feira que está a recrutar para o seu programa de estágios do próximo ano letivo. O "Programa Early Talent", com duração de um ano, tem como missão capacitar jovens licenciados para o setor farmacêutico e abre agora 20 vagas para as quais recém-formados de diversas áreas podem candidatar-se até dia 3 de junho.

"Desde as Ciências da Vida, onde se inclui a Bioquímica, as Ciências Biomédicas, a Engenharia Biomédica, a Genética e Biotecnologia, a Engenharia Química, passando pelas Ciências da Saúde, como Medicina, Enfermagem, Ciências Farmacêuticas e também por áreas como o Marketing, Economia, Gestão, entre outros", são os campos de estudo abrangidos pelas oportunidades de estágio da Janssen, pode ler-se na nota enviada à imprensa.

"A Janssen tem realizado investimentos contínuos no país, não só no crescimento das suas áreas de atividade, como na capacitação dos seus colaboradores", afirma a empresa, em comunicado. Nos últimos cinco anos, a companhia afirma ter formado mais de 100 estagiários em Portugal, com uma taxa de retenção na ordem dos 60%, tendo contratado, desde 2016, data de lançamento do programa de estágios, 55 colaboradores. Dos seus 200 trabalhadores a nível nacional, 90% têm formação superior.

Filipa Mota e Costa, diretora-geral da companhia em Portugal, afirma, no mesmo comunicado, que a "Janssen quer continuar a aumentar a sua pegada económica no país e isso só se faz com pessoas". A responsável sublinha ainda a "qualidade dos recursos humanos no país que tem permitido não só crescer aqui, como exportar talento para a estrutura regional e global, a partir de Portugal".