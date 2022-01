Faro e Toronto, no Canadá, ligadas por um voo semanal até outubro

Avião da companhia aérea canadiana de baixo custo Air Transat © PASCAL PAVANI / AFP

A companhia aérea canadiana de baixo custo Air Transat vai operar a partir desta quarta-feira um voo semanal entre Toronto e Faro, numa operação que se prolonga até 25 de outubro próximo, anunciou a ANA aeroportos.

A empresa que gere os aeroportos nacionais destacou a importância desta rota entre Faro e a cidade canadiana ser alargada ao verão, depois de duas décadas em que só houve registo de rotas regulares entre os dois aeroportos no inverno, para o reforço da procura do Algarve por turistas da América do Norte.

"É a primeira vez que a companhia aérea estende a operação para o Algarve durante o verão", salientou a ANA-VINCI Aeroportos em comunicado, considerando que esta ligação de longo curso dá "um claro sinal positivo da importância que a região assume" e é fruto do trabalho da empresa aeroportuária "no desenvolvimento e sustentabilidade de rotas" para Portugal.

A mesma fonte argumentou que o estabelecimento desta rota ao longo dos próximos nove meses foi também o resultado de um "esforço conjunto" entre a companhia aérea canadiana e a empresa que assegura a gestão dos aeroportos em Portugal, contribuindo para ampliar "a conectividade da região" algarvia com a capital da província canadiana de Ontário.

A ANA realçou ainda que, segundo "os registos dos últimos 20 anos, esta será a primeira vez que a companhia aérea opera em Faro no verão", aportando "mais 20 movimentos no inverno" e "mais 64 movimentos no verão".

"Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros", referiu ainda a empresa aeroportuária.

Citado no comunicado, o diretor comercial da ANA - Aeroportos de Portugal, Francisco Pita, considerou que esta é uma "importante aposta da Air Transat" e que a criação de rotas para Faro "também como destino de verão" representa "novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo" no Algarve.

"Será uma importante diversificação da oferta nas rotas de verão para o Aeroporto de Faro e estamos muito otimistas relativamente ao sucesso desta operação", acrescentou.

O diretor de vendas e marketing da companhia aérea canadiana, Joseph Adamo, mostrou-se "entusiasmado" com a retoma das operações em Faro, que permitem expandir o serviço entre o Canadá e Portugal.

"Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de descobrir o 'grande norte branco", acrescentou aquele responsável, referindo-se àquele paios da América do Norte.