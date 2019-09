FashionDetails: da Trofa para as grandes marcas mundiais

Nasceu na Trofa, com apenas duas pessoas, mas hoje já dá emprego a dez e fornece algumas das mais conceituadas marcas internacionais. A FashionDetails faz acessórios para vestuário e os seus bordados ou transfers ajudam a embelezar as peças de Stella Mccartney, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Desigual, Salsa, Decénio, Zara, Pull&Bear ou Bershka, entre outras. Fatura entre um e dois milhões de euros e aposta na criatividade para se distinguir num mercado “cada vez mais competitivo”. Em estudo está a construção de novas instalações, assim que a conjuntura o permita. “Já temos terreno, em Vila Nova de Famalicão, mas não queremos dar passos maiores do que as pernas”, diz João Coutinho.

Rendas, fitas, vidrilhos, lantejoulas, pelos e botões são apenas alguns dos exemplos das inúmeras matérias-primas usadas para construir os mais de 41 mil artigos que constituem o catálogo da FashionDetails, um projeto de João Coutinho, um professor de Educação Física que se cansou de andar a calcorrear o país, sem poiso certo, ano após ano, e decidiu criar uma empresa de acessórios de moda. A mulher, estilista, tinha já experiência na área, o que facilitou a aposta. A empresa nasceu em 2006, mas só a partir de 2009 se dedicou, em exclusivo, aos acessórios. Pelo meio, e a ajudar a impulsionar o negócio, esteve a oportunidade de trabalhar com o grupo Inditex, que, com um só cliente, já chegou a representar 90% das vendas. “Foi uma boa rampa de lançamento”, reconhece o empresário, que tem procurado diversificar os clientes, sem descurar a atenção às insígnias da Inditex. A transferência de encomendas do grupo galego para Marrocos e a para a Turquia recomenda essa diversificação. “Com mais clientes ficaremos mais confortáveis na eventualidade da Inditex reduzir, ainda mais, a exposição a Portugal”, diz João Coutinho.

O empresário atribui à criatividade da equipa da FashionDetails a sua mais-valia face à concorrência. Todos os seus acessórios são desenhados e criados de raiz na Trofa, mas as grandes produções são, depois, encomendadas na China. “Trabalhamos com o mercado asiático mas potenciamos a fileira da moda em Portugal. O cliente quer um serviço integrado, se não encontrasse o acessório que pretende, provavelmente iria produzir a peça completa noutro lado qualquer”, argumenta.

Desde há um ano que a FashionDetails faz feiras no exterior, procurando crescer e encontrar novos clientes. Recentemente esteve na Munich Fabric Start, na Alemanha, onde nove das 10 amostras que enviou foram selecionadas para o fórum de tendências da feira. “Empresas de acessórios há muitas e provavelmente a faturarem muito mais do que nós, mas há poucas que tenham um departamento criativo como o nosso. A verdade é que as marcas exigem cada vez mais uma personalização das suas peças e nós temos conseguido dar cartas, mesmo num mercado cada vez mais competitivo como é este da moda”, explica João Coutinho.

O próximo passo, para acompanhar o crescimento, será a construção de novos escritórios e armazéns em Famalicão, porque o espaço onde estão já começa a ser pequeno para as encomendas.