Fátima Carioca: "AESE continuará a ser pioneira na preparação de líderes"

Fátima Carioca, dean da AESE Business School. © Paulo Spranger /Global Imagens

Aos 40 anos, que desafios se põem àquela que é a primeira business school de Portugal?

Ser uma Business School com 40 anos é um excelente. Na AESE, é sinónimo de experiência, consistência e, também, juventude.

Temos consciência que é através da educação que os líderes se preparam para os próximos passos em direção ao futuro. Por isso, a educação executiva ao longo de toda a vida será cada vez mais relevante. Para a AESE, 3 desafios parecem-me claros: fidelidade à missão, continuar a ser parte ativa na construção do futuro de todos e mantermo-nos jovens para continuar a preparar líderes a quem possamos confiar o presente e o futuro.

No futuro, nos próximos 40 anos, o desafio de fundo é fazer a AESE permanecer como uma Escola com um ethos único, orientada à Direção das empresas e organização em geral, baseada no rigor, na relevância e no caráter global do conhecimento que partilha, e uma matriz de valores humanos que lhe dá alma.

Ao mesmo tempo, o mundo é cada vez mais dinâmico e o contexto mais complexo. Há problemas globais, sociais, económicos, ambientais, de gravidade acentuada. Ao mesmo tempo que existem novas gerações de profissionais com características específicas, soluções tecnológicas cada vez mais avançadas, capazes de abrir espaço para que a inteligência humana possa alavancar e conseguirmos melhores decisões, melhores resultados e melhores formas de nos organizarmos e convivermos em sociedade. Neste sentido, o desafio da AESE, nesta evolução, é continuar a ser pioneira na preparação de líderes para enfrentar estes desafios e contribuir para a criação de empresas mais sustentáveis, uma economia mais inclusiva e uma sociedade mais humana.

O próprio modelo de formação executiva em si mesmo, certamente passará também pelo mesmo processo de profunda transformação: uma integração muito maior dos saberes tecnológicos, operacionais e estratégicos; soluções mais criativas e inovadoras, seja em termos do modelo de negócio, seja em termos da forma de ensinar, nomeadamente com soluções mais personalizadas para necessidades de desenvolvimento pessoal ou corporativo. Na AESE, nestes últimos anos, enriquecemos muito a nossa oferta de formação, em termos de conteúdos, formatos e canais. E estamos apenas no início.