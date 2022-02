Faturação da Coldwell Banker sobe 136%

© DR

A faturação da rede imobiliária da Coldwell Banker em Portugal registou, em 2021, um crescimento de 136% em relação ao ano anterior. A nível de transações, registou também um aumento de 124%, tendo intervindo em 537 transações imobiliárias.

"O nível de confiança dos proprietários nesta rede imobiliária também aumentou, nomeadamente devido ao incremento das recomendações por parte de clientes", adianta a companhia, cuja carteira de imóveis estava, até 31 de dezembro, avaliada em 750 milhões de euros - um aumento considerável face a 2020 e 2019, quando a avaliação foi de 395 e de 218 milhões, respetivamente.

"Os resultados são altamente positivos e um claro reflexo de que o mercado imobiliário em Portugal continua a crescer. A prova deste vigor é o aumento crescente da procura e da valorização dos imóveis no país", refere Frederico Abecassis.

O valor médio de venda de imóveis foi de 481,5 mil euros e de 1695 euros para o arrendamento, com Lisboa, Cascais, Sintra, Loures e Amadora a destacarem-se nos concelhos com o maior número de transações (numa amostra de 36), revela a empresa.

Apesar do aumento dos preços em algumas regiões do país, a percentagem de desconto verificada a nível nacional foi de 4,1%. A produtividade dos consultores imobiliários desta rede cresceu consideravelmente, com a faturação média por consultor a fixar-se nos 50,6 mil euros, quase o dobro do ano anterior. O volume de negócio transacionado acumulado em 2021 também acompanhou a tendência crescente e fixou-se nos 112,9 milhões euros.

Relativamente ao mercado de luxo - operado através da insígnia Coldwell Banker Global Luxury e que representa 23,2% da faturação da rede Coldwell Banker -, o valor médio de venda foi de 1,8 milhões de euros. Após a entrada no mercado português em 2018, a imobiliária cresceu 167% em 2021 contando com dez agências a nível nacional: Almada, Braga, Cascais, Coimbra, Lisboa (3), Sintra e Açores (Ponta Delgada) tendo neste momento em curso novas aberturas a norte e a sul.