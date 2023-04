Faturação da Melom e Querido Mudei a Casa Obras cresce 5% para 42 milhões em 2022

© Pixabay

A rede de franchising Melom e Querido Mudei a Casa Obras (QMACO) revelou esta segunda-feira que fechou 2022 com uma faturação da ordem dos 42 milhões euros, mais 5,1% na comparação com o ano anterior.

Os dados mostram que o volume de pedidos de obra de ambas as insígnias foi principalmente impulsionado pelo nível elevado das obras de casa - remodelação geral e pequenas intervenções, explica a rede de franchising em comunicado.

No documento, a rede diz que registou um aumento de 122% do número de adjudicações, para 35.150, contra as 15.835 em 2021.

O sul do país cresceu 170,2% em termos de intervenções, enquanto a faturação subiu 25% e os pedidos de obra cresceram 29,9%.

O valor médio de obra da Melom "manteve a mesma tendência face a 2021, fixando-se nos 28.895 euros", enquanto a QMACO "atingiu os 13.017 euros, o que representa um acréscimo exponencial de 151,8%".

No ano passado foram abertas 44 novas unidades em território nacional, sendo 11 novas unidades Melom e 32da insígnia QMACO, segundo o documento.