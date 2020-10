Faturação da Renault afunda 26,8% nos primeiros nove meses para 28,8 mil milhões

Os logótipos da Renault e da Nissan no Motor Show de Bruxelas, em janeiro de 2020. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Outubro, 2020 • 11:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fabricante automóvel explicou que só no terceiro trimestre é que o volume de negócios da Renault começou a melhorar, apesar de ainda ter registado uma queda de 8,2%, para 10,37 mil milhões de euros, em termos homólogos.

Nos primeiros três meses deste ano, a faturação do construtor automóvel registou uma queda de 19,2%, para 10,1 mil milhões de euros, enquanto no segundo trimestre o volume de negócios caiu 46,5%, para 8,3 mil milhões de euros, em relação ao período homólogo.

Em número, as vendas mundiais do grupo caíram 26% nos primeiros nove meses face a idêntico período do ano anterior, para 2,06 milhões de unidades, e no terceiro trimestre houve um abrandamento no ritmo da queda para 6,1%, correspondendo a um total de 806.320 unidades.

No mercado francês, tradicionalmente o principal mercado da Renault, as vendas caíram 25,8% (382.916 unidades) nos primeiros nove meses do ano, mas aumentaram 2,7% de julho a setembro (140.382 unidades).

Na Eurásia, por seu lado, observou-se uma queda nas vendas de 5,8% até setembro (504.776 unidades), mas registou-se um crescimento de 9,2% no terceiro trimestre (207.309), o mais acentuado de todas as regiões.

Uma das melhorias mais assinaláveis ocorreu no conjunto da Europa, onde depois de uma queda das vendas de 30,9% nos primeiros nove meses (1,02 milhões de unidades), a queda foi atenuada, de 2,9% (405.223 unidades).

A presidente executiva interina, Clotilde Delbos, explicou numa conferência de apresentação dos resultados aos analistas que "na Europa houve uma forte recuperação do volume, após o impacto desastroso dos efeitos do confinamento".

O fabricante explicou também que a carteira de encomendas aumentou 60% no final de setembro, em termos homólogos, e que possui um volume elevado, além de adiantar que os stocks caíram 22% na comparação com 30 de setembro do ano passado.

A presidente executiva interina realçou que o grupo mantém o plano de redução de sua estrutura de custos e evitou fazer previsões para o final deste ano devido à incerteza em torno do avanço da pandemia.