Faturação da Stellantis sobe 14% no 1.º trimestre para 47,2 mil milhões de euros

A multinacional Stellantis revelou esta terça-feira que teve um volume de negócios de 47,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 14% face a igual período de 2022, sobretudo devido ao aumento das entregas e dos preços.

O grupo empresarial ligado ao setor automóvel vendeu até março 1,476 milhões de veículos a nível mundial, um aumento homólogo de 7%, influenciado principalmente pela melhoria no fornecimento de semicondutores, que compara com os problemas verificados no início de 2022, segundo um comunicado hoje divulgado.

As vendas de veículos elétricos, por sua vez, aumentaram 22% globalmente, quando comparadas com o mesmo período do ano anterior.

A Stellantis (que agrupa 16 marcas, incluindo Peugeot, Citroen, Opel, Fiat e Chrysler) prevê lançar mais nove modelos elétricos este ano e fechar o próximo ano com uma oferta total de 47 modelos movidos a bateria.

O administrador Financeiro do grupo, Richard Palmer, numa conferência de imprensa 'online' de apresentação dos resultados considerou que este é "um bom começo de ano" para o grupo.

A empresa espera que os seus dois principais mercados, a Europa e a América do Norte, cresçam 5% este ano e a América Latina tenha um acréscimo de 3%.

O mercado automóvel em África e na Ásia, excluindo a China, crescerá mais 5%, o da América Latina 3% e o da China 2%.

"Penso que a procura está-se a aguentar bem, apesar da volatilidade macroeconómica e das questões geopolíticas", esclareceu o gestor.

Palmer disse ainda que os preços estão "a manter-se bastante bem" em comparação com o ano anterior, e há a assinalar uma melhoria na situação logística.

No ano passado, depois de os problemas de fornecimento de semicondutores terem começado a ser resolvidos, os fabricantes de automóveis enfrentaram problemas no transporte e distribuição dos seus veículos.

A Stellantis encerrou o primeiro trimestre com um inventário de 1,3 milhões de veículos, mais 200.000 do que no final de dezembro do ano passado.

Palmer explicou, no entanto, que a maior parte deste aumento do inventário afeta a empresa, e não os seus concessionários, e isso deve-se em grande medida ao armazenamento para a época alta de vendas na América do Norte, na primavera deste ano.

Além disso, afirmou que o recente anúncio do Presidente chileno, Gabriel Boric, de criar uma empresa nacional de lítio "não afetará" a estratégia de mobilidade elétrica da empresa, uma vez que esta "diversifica globalmente o seu abastecimento de matérias-primas".

A Stellantis anunciou hoje também que deu início ao programa de recompra de ações anunciado anteriormente e que nesta fase envolve 500 milhões de euros, o qual deverá estar concluído em junho próximo.

O dividendo de 1,34 euros por ação ordinária, que foi aprovado pela assembleia geral de acionistas, será pago na quinta-feira (dia 04 de maio).