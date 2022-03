Faturação do grupo Olivier sobe 39% para 22 milhões em 2021 face a 2019

Empresário e chef Olivier da Costa (Imagem de arquivo) © Paulo Spranger /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Março, 2022 • 16:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Olivier, que conta com 21 restaurantes abertos em três continentes, totalizou 22 milhões de euros de faturação em 2021, mais 39% do que em 2019, antes da pandemia, foi esta segunda-feira anunciado.

"O grupo Olivier fechou o ano de 2021 com um crescimento de 39% na faturação bruta, registada nos 21 restaurantes de que dispõe em Portugal, Brasil, França e Tailândia. Os 22 milhões de euros equiparam com o registo de 2019, o último ano sem os constrangimentos exercidos pela covid-19 sobre a economia mundial e a atividade turística em particular", apontou, em comunicado.

Em 2020, o grupo tinha registado uma quebra de 45% no volume de negócios.

A operação portuguesa recuperou 54% face a 2020, conforme indicou a cadeia de restaurantes, sem avançar mais detalhes.

Para o valor total apurado em 2021, contribuiu a reabertura dos restaurantes após os períodos de confinamento, a abertura de novos espaços, mas também a desvalorização da moeda brasileira (real) deste 2019, efeito sem o qual a faturação do grupo teria ultrapassado os resultados pré-pandémicos.

Em 2021, o grupo abriu o Yakuza Lisboa e o Yakuza Paris, lançou o XXL e abriu um espaço físico do Savage no Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa.

No primeiro ano de pandemia, foram lançados o Yakuza Porto, Clássico Beach Bar e o Savage no Parque das Nações.

"Apesar das muitas solicitações de grupos hoteleiros, temos de ser seletivos para assegurar a manutenção da qualidade e exclusividade associada ao grupo, e assertivos nos conceitos que escolhemos para as cidades onde apontamos a nossa expansão", afirmou, citado no comunicado, Olivier da Costa.

O empresário adiantou que o grupo quer atingir, ao longo deste ano, os 25 restaurantes, ressalvando que esta ambição está condicionada por fatores como a guerra na Ucrânia, aumentos da inflação e na energia.