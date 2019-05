Faturação dos “melhores agentes da Remax” atinge 3,3 milhões de euros em 2018

Os “melhores agentes da Remax”, Daniel Henriques e Diogo Lampreia, Maria Teresa e Glauco e Marcele Guimarães, faturaram, em conjunto, 3,3 milhões de euros em 2018, com impulso dos investidores nacionais.

Em comunicado, a imobiliária indicou que, de um total de 348 transações realizadas em 2018, 84,5% foram de clientes portugueses e os restantes 15,5% de internacionais, “evidenciando-se aqui os de origem brasileira e chinesa”.

Por tipologia, as mais transacionadas, no ano passado, por estes agentes foram os apartamentos T2 e T3, bem como as moradias T4.