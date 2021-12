Fava Tonka, de cozinha vegetariana, estará em Lisboa dia 12

© direitos reservados

O Fava Tonka, restaurante de cozinha sazonal e orgânica de matriz vegetariana, originário de Leça da Palmeira vai passar um dia em Lisboa. Será a 12 de dezembro e vai instalar-se - apenas nesse dia - no restaurante Sála e, segundo o comunicado, "é a oportunidade de provar um menu retrospetiva, em serviço de almoço e jantar, com alguns dos pratos mais marcantes do Fava Tonka destes últimos quatro anos".

Uma das prioridades deste restaurante é também a sustentabilidade. "O restaurante de Leça da Palmeira tem uma texa de desperdício de 2 a 3%, muito perto do zero waste", diz o comunicado.

O chef Nuno Castro defende que "todo o produto tem sempre um aproveitamento: as cascas do ananás dos Açores servem para fazer gelado, as cascas de cebola entram nos caldos e os 20 litros de leiteilho que lhe sobram do queijo fresco, depois de vários testes e muitas horas, transformam-se num caramelo salgado, sem igual".