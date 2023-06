Fava Tonka, há cinco anos a servir para chegar ao desperdício zero

Nesta estação primavera/verão, Nuno Castro lançou novidades, mas também reinventou bestsellers. © D.R.

Desperdício zero é a filosofia de Nuno Castro, chef responsável pelos sofisticados pratos vegetarianos que serve à mesa do restaurante Fava Tonka, em Leça da Palmeira. Ainda não conseguiu atingir esse patamar, mas a criatividade deste empreendedor portuense está focada em eliminar os 2 a 3% que continuam a ir parar ao saco do lixo. Aparas de couve-flor, cascas de banana e de ananás (e as talas deste fruto), sobras de pão, a água interior dos pimentos assados, soro do leite da produção de queijo, cascas de cebola, talos de espinafres e borras de café são apenas alguns dos desperdícios e produtos pouco nobres que introduz na sua cozinha gourmet. Há quase cinco anos, quando abriu em parceria com o empresário Ricardo Rodrigues este espaço de restauração, que segue esta estratégia. O sucesso está comprovado, principalmente junto das mulheres, as comensais mais assíduas do Fava Tonka.

Segundo Nuno Castro, a conceção dos pratos que apresenta ao longo do ano está assente "no princípio de utilizar todo o produto". "Eu olho para o desperdício e começo a pensar no que posso fazer", diz. Entra na cozinha e faz gelados com as cascas e talos do ananás, reduções com soro de leite até criar um caramelo, incorporações de sabor a malte com as cascas de cebola, granizado com as sobras de espinafre, coleslaw com as aparas de couve-flor. As variações são múltiplas e sempre no respeito da filosofia do desperdício zero, sem retirar brilho e exotismo à gastronomia de matriz vegetariana que põe à mesa. No quadro criativo, o chef faz questão de trabalhar com alimentos de qualidade, da época e de origem local. E são muitas horas de trabalho. Com mais precisão, dias. Pois tudo o que envolve marinadas, fermentados e até apuro de sabores exige uma antecedência de uma semana, explica. O que se recusa a fazer é pegar nas sobras e fazer croquetes. A criatividade e a inovação são uma exigência para Nuno Castro. Em simultâneo, não descura a imagem e as tendências da moda.

Com as temperaturas a subirem, Nuno Castro decidiu surpreender os clientes, dos quais 60% são mulheres e, curiosamente, 60% não são vegetarianos - característica que pode ser explicada pelo facto de o chef também gostar de carne e peixe, e criar sabores que despertam o palato para estes alimentos proibidos nas ementas verdes, inclusive para emoções gustativas idênticas à de um Big Mac. O Fava Tonka tem agora uma carta de primavera/verão, numa lógica de coleção de moda, privilegiando os legumes, vegetais e frutas da época. Espargos, beterraba, alho francês, ervilhas, favas, beringelas, cerejas, morangos, entre muitos outros - é a melhor estação agrícola do ano -, estão a entrar no menu em linha com a chegada às bancas. E também flores. A nova carta tem dez opções salgadas e três doces para aplacar o apetite e refrescar os clientes nesta altura estival. Nuno Castro está também a aguardar a entrega de um novo serviço, para criar uma barreira estética entre as cores de inverno e verão.

O Fava Tonka, que se distingue no panorama da restauração vegetariana do Grande Porto, é um dos espaços do grupo Avesso. Nuno Castro, que tem no curriculum a passagem por espaços como o Sheraton, Cafeína, Capa Verde (vegetariano) ou Paparico e um curso de cozinha na Irlanda do Norte, é chefe executivo e responsável pela entidade gastronómica do Avesso. Em agosto de 2018, abriu numa parceria 50/50 o Fava Tonka com Ricardo Rodrigues, o principal acionista do grupo. O Avesso, que já conta mais de dez anos a operar no setor, integra ainda os espaços Esquina do Avesso e Sushiaria, ambos em Leça da Palmeira, Terminal 4450 (Matosinhos) e Terminal 4700 (Braga).