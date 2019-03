FC Porto vende Eder Militão ao Real Madrid por 50 milhões de euros

Eder Militão está a caminho do Real Madrid. O defesa do FC Porto foi vendido ao clube espanhol por 50 milhões de euros e vai assinar um contrato por seis épocas, até junho de 2025. O jogador brasileiro vai ficar na equipa de Sérgio Conceição até ao final desta época, de acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O clube agora treinado por Zinedine Zidane bateu a cláusula de rescisão do jogador, que era de 50 milhões de euros.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época”, refere o documento publicado na página da CMVM.

O Real Madrid também comunicou oficialmente a transferência do defesa brasileiro, assim como anunciou que o jogador vai assinar um contrato por seis épocas, até junho de 2025, de acordo com a página oficial do emblema espanhol.

Eder Militão tem sido um dos elementos mais preponderantes na época do FC Porto: já participou em 34 jogos oficiais e marcou três golos. Tanto pode jogador como defesa central como lateral direito. Militão, como é mais conhecido, chegou esta época ao FC Porto, vindo dos brasileiros do São Paulo.

