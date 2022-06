FCT Nova lança mestrado em Engenharia de Fabrico Digital Avançado

© D.R. / IPCA

A FCT NOVA, localizada no Monte da Caparica, em Almada, anunciou esta terça-feira o novo mestrado "Engenharia de Fabrico Digital Avançado" (MEFDA). O curso, que começa já no próximo ano letivo, é destinado a licenciados nas áreas das Engenharias e que tem como objetivo preparar futuros profissionais para os desafios tecnológicos das indústrias, como a transformação digital e os novos processos de fabrico e de logística, revela a FCT Nova em comunicado.

"Esta é uma aposta do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial da faculdade, desenvolvido em colaboração com os departamentos de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e de Engenharia Informática, e que conta com o apoio de empresas parceiras como a Ogma, BorgWarner e Deloitte, que vão financiar bolsas de participação e estágios a um conjunto de estudantes", sublinha a nota enviada às redações.

No primeiro e segundo semestres, as aulas vão decorrer no campus da faculdade e com a participação das empresas parceiras. Por seu turno, no terceiro semestre, as aulas vão decorrer em formato híbrido quer no campus, quer nas empresas e terão um desenvolvimento de um projeto industrial. Já no quarto semestre, é o momento em que os alunos desenvolvem a tese de mestrado.

"Com o lançamento deste mestrado pretendemos formar e colocar no mercado engenheiros capazes de trabalhar nestes novos ambientes digitais, com uma visão mais horizontal para que possam estar mais preparados para resolverem os novos problemas que surgem em contexto industrial", explica o professor da FCT NOVA e coordenador do mestrado, José Xavier.