FEB. Café em tempos de crise

Longe dos palcos de batalha, uma pequena merceria da baixa transformou-se em fábrica de torra de café.

Mais de 80 anos depois, a FEB já não pertence a Martins Ferreira, mas continua a ser um marco da cidade. Em 2008, a FEB foi comprada por Nuno Miguel Gomes, depois de uma prova cega.

A fábrica não só escapou a uma falência quase certa, como cresce 50% por ano desde aí. “Quando comprei a FEB, a fábrica torrava 28 toneladas por ano. Atualmente, torramos 640 toneladas e já valemos 0,5% do mercado nacional”, conta o proprietário ao Dinheiro Vivo.

O sabor do café FEB é relativamente estranho ao paladar dos portugueses, mas Nuno Gomes acredita que com o apoio financeiro do grupo Trivalor, que detém a maior parte do capital da empresa, isso mudará. Nuno Miguel Gomes confessa que tem planos “muito ambiciosos”, que passam por tornar a marca numa referência.

O velhinho café de Coimbra já é vendido em França, Angola ou Ucrânia. Por cá, tem aquecido chávenas dos turistas dos Parques de Sintra.