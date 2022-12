Federação Espanhola de Futebol e RealFver lançam NFT históricos da Copa del Rey

Fred Antunes, Rúben Rivera e Diego Capel © DR

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a RealFevr - startup portuguesa responsável pelo lançamento do primeiro marketplace de futebol de NFT em formato de vídeo -, anunciaram o lançamento da primeira coleção de NFT históricos da Copa del Rey

O lançamento marcado para 21 de dezembro foi anunciado em Madrid por Rubén Rivera, diretor de marketing da RFEF e por Fred Antunes, CEO da RealFevr.

Em declarações à imprensa, Fred Antunes afirmou que a empresa "existe não só para viver o presente e o futuro, mas também para poder recordar o que pode ter caído no esquecimento".

Esta primeira coleção RealFevr x RFEF chama-se Drop #5 Copa del Rey e proporciona aos fãs de futebol a possibilidade de colecionar momentos icónicos dos atuais craques de futebol, como Messi, Ronaldo, Neymar ou Courtois, mas também das lendas como Maradona, Casillas, Futre ou Raúl.

"O passado é grandioso porque os maiores jogadores da história do futebol jogaram em Espanha e agora temos oportunidade não só de os celebrar, mas também de os recordar e colecionar", disse o CEO da RealFevr na conferência de imprensa, em Madrid.

Depois do lançamento do Drop #5 Copa del Rey, a RFEF tornar-se-á na primeira federação nacional de futebol no mundo a criar colecionáveis digitais de vídeo oficiais de uma das suas competições.

"Fazia todo o sentido que a RFEF fosse a primeira federação, não só pelo que representa, mas também pela Copa del Rey, provavelmente, a maior competição de futebol do mundo", afirma Fred Antunes.

O Drop #5 Copa del Rey terá 14 971 packs disponíveis divididos em três tipos - Basic (15 dólares e três colecionáveis), Super Rare (69 dólares e 5 colecionáveis), e Ultra (129 dólares e 10 colecionáveis) -, para um total de 28 momentos inesquecíveis da Copa del Rey entre 1982 e 2022.

Os colecionáveis mais raros são os Unique, uma vez que existe apenas uma cópia de cada, e são os momentos icónicos de Thibaut Courtois, Theo Hernández, Luís Figo e Gareth Bale. Os packs só podem ser comprados em realfevr.com e através do token "$FEVR" do ecossistema da RealFevr.

Esta é já a quinta coleção de momentos lançada pela startup portuguesa, cada uma representando um conjunto de momentos históricos de competições oficiais, tais como a Liga portuguesa e a Liga italiana, já representadas em edições anteriores.