Feedzai cresce 44% no primeiro semestre com aumento da fraude durante pandemia

A tecnológica portuguesa Feedzai, que tem a sede de negócios em Silicon Valley e o desenvolvimento em Portugal, registou um crescimento de 44% nas receitas recorrentes do primeiro semestre de 2020, apesar da contração económica causada pela crise de covid-19. No segundo trimestre, auge do confinamento, a empresa conseguiu mesmo crescer acima dos objetivos que tinha traçado.

“A Feedzai teve um dos seus melhores trimestres de sempre no meio da pandemia, ao passo que muitas indústrias, infelizmente, mostraram sinais de deterioração”, sublinha o CEO Nuno Sebastião, num comunicado que a empresa divulga hoje nos Estados Unidos.

“Isto mostra simultaneamente que a nossa tecnologia é de missão crítica e que o nosso negócio é resiliente na crise”, diz o responsável. “Estou confiante que a nossa próxima fase de crescimento vai beneficiar de condições de mercado em que a transformação digital terá um papel maior que nunca, e de um conjunto de decisões estratégicas que tomámos nos últimos nove meses.”

O interessante da primeira metade do ano no negócio da empresa é que não só a pandemia não o afetou como explica parcialmente o crescimento. Isto porque, desde que a covid-19 virou o mundo de pernas para o ar, entre o final de fevereiro e o início de março, houve um aumento no crime financeiro. É precisamente aqui que a Feedzai atua, aplicando inteligência artificial ao combate à fraude e trabalhando com bancos e outras instituições financeiras um pouco por todo o mundo.

Com a pandemia, a empresa registou um aumento das contas de mulas financeiras, ataques de phishing, fraude por parte de funcionários e um disparar da atividade fraudulenta relacionada com comércio eletrónico, um segmento que cresceu bastante por causa das ordens de confinamento.

Este aproveitamento dos atacantes num período de confusão acabou por se traduzir numa maior necessidade dos serviços prestados pela empresa portuguesa, porque a proteção dos canais de transações digitais se tornou mais urgente que antes.

Embora reticente em divulgar o nome dos clientes, a Feedzai revelou que fechou contratos em todas as regiões onde opera (Estados Unidos, EMEA, Ásia-Pacífico e América Latina) e conseguiu negociar contratos multianuais “com algumas das maiores e mais inovadoras companhias do mundo”. Entre estas estão, descreve a empresa, uma gigante do processamento de pagamentos, um dos três bancos de topo do Brasil, um dos quatro maiores bancos da Austrália, o maior emissor de cartões bancários em França e até “o maior serviço de streaming de música”. O Spotify parece ser o que melhor encaixa nesta descrição, mas a Feedzai não nomeia qualquer dos novos clientes.

Contratações de peso

O que a empresa nomeia sem reservas é o rol de contratações e promoções a que procedeu em 2020. Faz parte das decisões estratégicas de que Nuno Sebastião fala, com o objetivo de reforçar a empresa. À cabeça aparece Amaury Dauge, ex-diretor financeiro da Euronext que passa a assumir o mesmo cargo na Feedzai. Até agora presidente da Axioma e a viver em Nova Iorque, Dauge vai trocar os Estados Unidos por Portugal para comandar as finanças da Feedzai. Para a empresa que tem a ambição de ser “a Google de Portugal”, ir buscar um veterano da Euronext mostra que tem capacidade de atrair talento global.

Isso também se nota no novo diretor de marketing, Varun Kohli, que é um executivo de longa data nos meandros de Silicon Valley.

Outro nome que passa para a empresa de IA é o de Cristina Perez, a nova diretora de assuntos legais, que chega à Feedzai vinda da Vodafone Portugal, onde trabalhou nos últimos vinte anos.

Internamente, a Feedzai promoveu Richard Harris a vice-presidente executivo de vendas e Pedro Barata a vice-presidente sénior de produto.

Em termos de Investigação e Desenvolvimento (I&D), o objetivo em 2020 é reinvestir 26% das receitas nesta área, depois de uma primeira metade do ano em que foram submetidas para aprovação seis patentes. É uma forma de “proteger o crescente portfólio de propriedade intelectual”, diz a Feedzai, que no ano passado apareceu no top das 50 empresas de IA mais promissoras da revista Forbes.