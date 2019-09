Feedzai entre as 50 empresas de IA mais promissoras da América

Os planos de expansão da Feedzai nos Estados Unidos estão em velocidade de cruzeiro e a revista Forbes acaba de reconhecer o trabalho da tecnológica portuguesa.

A lista AI 50 destaca “as empresas de inteligência artificial mais promissoras da América” e na edição que acaba de ser publicada constam os portugueses da Feedzai. A empresa liderada por Nuno Sebastião aparece na 15ª posição, devido à sua avaliação de 575 milhões de dólares, e é considerada a precursora da utilização de ferramentas inteligentes para prevenir fraude e lavagem de dinheiro no sistema financeiro – um destaque significativo da revista, que no ano passado colocou a empresa portuguesa na lista das melhores ‘fintechs’ do mundo.

“Esta é a segunda vez que a Forbes nos considera uma das empresas mais inovadoras, desta vez na área de Inteligência Artificial”, disse ao Dinheiro Vivo Nuno Sebastião, reagindo à inclusão na lista publicada hoje. “Temos desenvolvido um trabalho incrível em torno do combate ao crime financeiro através desta tecnologia e estamos a revolucionar o mercado com a introdução de novas técnicas e ferramentas focadas em proteger as pessoas da fraude e lavagem de dinheiro”, sublinhou. “Isto só é possível porque temos os melhores engenheiros e data scientists a construir, todos os dias, uma empresa que é uma referência a nível global.”

O trio de fundadores da Feedzai – Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques – conquistou até ao momento 82 milhões de dólares de financiamento, conseguindo uma avaliação do valor da empresa em 575 milhões. A especialista usa ferramentas de IA e aprendizagem de máquina (machine learning) para monitorizar riscos, detetar anomalias e prevenir fraudes em bancos e instituições financeiras. Foi, indica a Forbes, pioneira neste segmento.

“Desde que a Feedzai se lançou em 2011 para lutar contra a fraude e lavagem de dinheiro, muitos outros concorrentes começaram a dizer que as suas ferramentas também se moveram dos sistemas baseados em regras para o machine learning”, escreve a revista. Entre os clientes de peso da Feedzai nos Estados Unidos, onde tem escritório em San Mateo, baía de São Francisco, está o banco Citi, com o qual assinou contrato no ano passado. Antes do verão, soube-se que a sua tecnologia tinha sido selecionada pela Varo Money, a primeira fintech que pode tornar-se o primeiro banco exclusivamente móvel do país, e no Reino Unido o Lloyds Banking Group é um dos seus clientes.

Nuno Sebastião, que foi o primeiro português a entrar nos quadros da Agência Espacial Europeia, tem a ambição de tornar a empresa na “Google ou Apple de Portugal, oferecendo os “melhores” produtos de prevenção de fraude do mundo.