Feira de emprego da Iscte Business School junta mais de 70 empresas nacionais

Iscte Business School © DR

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2023 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A feira de emprego da Iscte Business School - Career Forum - arranca com a sua 20ª edição que acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro e reúne mais de 70 das maiores empresas recrutadoras em Portugal. Estão previstas 24 apresentações e quatro speed interviews com 24 organizações, com o objetivo de preparar os estudantes para o mercado de trabalho.

O primeiro dia do evento será dedicado às áreas da banca, seguros, auditoria, consultoria e recursos humanos, enquanto o segundo dia vai focar-se em marketing, retalho, serviços e tecnologia. A iniciativa conta com uma série de talks das empresas participantes, que pretendem apresentar aos estudantes as funções que irão assumir no futuro.

Está também prevista a presença de CEOs das principais empresas a operar em território nacional e os alunos poderão contactar com organizações como a Deloitte, a NOS, a Jerónimo Martins, a Sonae e a PwC.

Maria João Cortinhal, diretora da Iscte Business School, considera que um dos grandes objetivos é "reforçar a ligação entre comunidade académica e tecido empresarial, um elemento caracterizador [da escola] desde a sua criação".

A par com o Career Forum, a Iscte Business School e a Prime Group vão lançar a primeira grande conferência sobre o futuro do trabalho, "NextGen: Shaping the future of work", que vai reunir jovens da geração Z, empresas e académicos para debater o futuro do trabalho. O programa pode ser consultado aqui.

A 20ª edição do IBS Career Forum 2023 ocorre após a escola ter conquistado um lugar entre as melhores escolas de gestão europeias pelo quinto ano consecutivo, segundo o ranking do Financial Times.