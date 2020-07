Feira do Livro de Braga muda-se para a Dott

A Feira do Livro de Braga vai decorrer a partir de sexta-feira no marketplace Dott. A decisão surge na sequência da pandemia do covid-19 que impediu a realização de feiras físicas, tendo a organização optado por levar a 29ª edição feira para o ambiente digital, ajudando o sector livreiro a escoar os seus produtos.

“A plataforma recorrerá a uma tecnologia street view, onde o visitante é convidado a viajar pelas ruas da cidade de Braga e selecionar o stand que pretende visitar, nos espaços onde normalmente decorre a feira”. Ao fazê-lo é enviado para a loja virtual da plataforma onde pode escolher e comprar os artigos que pretende, sendo estes entregues em sua casa”, explica Carlos Silva, administrador-executivo da InvestBraga, a Agência para a Dinamização Económica de Braga, citado em nota de imprensa.

A edição deste ano da Feira do Livro de Braga conta com uma programação cultural em streaming com diversos passatempos, com a oferta de centenas de livros e conversas com autores nacionais e estrangeiros, entre os quais se destacam Richard Zimler, Isabel Stilwell, Afonso Reis Cabral, os espanhóis Ildefonso Falcones e Manuel Vilas ou a brasileira Adriana Lisboa.

A venda online, disponível para todos os livreiros, alfarrabistas e editoras participantes, será efetuada através de alojamento na Dott. O evento arranca a 3 de julho e prolonga-se até 3 de setembro. Os CTT são os responsáveis pela distribuição e entrega dos livros aos compradores.

“Os CTT estão uma vez mais a tornar possível que diversas entidades, particularmente aquelas afetadas pela situação atual, possam continuar a escoar os seus produtos e que todos os portugueses tenham a oportunidade de os receber em sua casa. Continuamos empenhados em colocar as nossas capacidades ao serviço de todos aqueles que precisam de continuar a operar mantendo a economia a funcionar”, diz João Sousa, administrador executivo dos CTT, citado em nota de imprensa. Os CTT são, em joint-venture com a Sonae, um dos investidores do marketplace Dott.