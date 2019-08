Ferdinand Piëch: Antigo líder da Volkswagen morreu aos 82 anos

A Alemanha perdeu uma das personalidades mais importantes da indústria automóvel nos últimos. Morreu esta segunda-feira, aos 82 anos, Ferdinand Piëch, antigo presidente executivo e antigo presidente do conselho de administração do grupo Volkswagen. A informação está a ser adiantada pela imprensa alemã, citando fontes da família do antigo gestor austríaco.

Ferdinand Piëch terá caído no domingo, num restaurante em Rosenheim, na região da Baviera, enquanto jantava com a mulher. Na sequência da queda, Piëch terá sido hospitalizado e acabou por morrer nesse local, segundo o jornal alemão Handeslsblatt.

Nascido em Viena em 1937, este austríaco sempre foi um apaixonado pela área automóvel. Depois de estudar engenharia mecânica, Ferdinand Piëch escreveu uma tese de mestrado sobre o desenvolvimento de um motor de Fórmula 1.

A carreira na indústria automóvel iniciou-se em 1963, na Porsche. Mais tarde, Piëch passou para a marca Audi, do grupo Volkswagen. Tornou-se presidente executivo da Audi em 1988 e catapultou esta insígnia para uma das referência no sector, graças aos motores a gasolina de cinco cilindros e ao uso de materiais mais leves na construção de automóveis.

Seis anos depois, em 1993, Piëch passou a liderar a marca Volkswagen. No meio da ameaça de grandes despedimentos, a aproximação à comissão de comissão de trabalhadores permitiu afastar ao cenário positivo.

Mas o gestor austríaco não foi capaz de largar o grupo Volkswagen, do qual foi presidente do conselho de administração entre 2002 e 2015.

A saída aconteceu em abril de 2015 depois de várias disputas internas.